Reflexion Dialuna 17 November 2025.

Nos ta cuminsa un siman nobo cu hopi enthousiasmo gradiciendo nos bon Dios.
Siman ta habri, siman ta sera.
Luna ta habri, luna ta sera.
Asina tambe aña ta caba.
Semper actua cu bondad y hopi confiansa.
Semper corda riba nos bon Dios, cu ta cuida su hendenan.
Por cumpra producto di miho calidad.
Pero mester tene cuenta cu bo budget tambe.
Cos ta bira mas caro cada dia y no tin solucion pa pueblo.
Si mira bon nos pueblo ta lomba contra muraya.
Motibo ta cu semper ta busca un solución mas facil.
Esey ta aumento riba e producto.
Di mes e bendedor ta saca su placa.
E pueblo lo tin di paga e aumento paso e mester di e producto.
E logística aki a ser practica di hopi anja bieuw.
Por funda un pot cu por absorba e aumento aki.