Chauffeur di un Kia Sportage no a duna preferencia na un Nissan March dilanti ex-La Fama

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente dilanti di ex-refresqueria La Fama, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Kia Sportage biniendo for di Caya G.F.”Betico” Croes no a duna preferencia na un Nissan March biniendo for di Adriaan Lacle blvd. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

