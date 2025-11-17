 Posted in INCIDENTE

Accidente dilanti waf na Oranjestad a stagna trafico

18:03  November 17, 2025  1 Comment

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente dilanti waf na Oranjestad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un Nissan March y un pick-up. E accidente aki a stagna e trafico pa basta rato. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

1 thought on "Accidente dilanti waf na Oranjestad a stagna trafico

  1. mester kuminsa bin cu un ley cunsi ta algo chikito ku hende pir djies saka potret i pone e autonan na banda mesora enbes di sinta warda riba forensic pa djei nan saka potret pa despues nan traha raport cu turn2 hende pa despues nan kita e autonan. i asina 2 ora ta pasa cuntrafico stanka

