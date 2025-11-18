[VIDEO] Accidente cu hende herida na Prof. Lorentzstraat

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Honda Fit no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai Accent. Debi na e impacto un persona cu recien a haci un operacion tabata keha di su lomba, na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital pa un control mas extenso.