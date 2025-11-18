Reflexión Diamars 18 November 2025.

Nos tin di resa pidi nos bon Dios danki pa tur cos bunita cu e tin pa nos.
E dushi bida tur dia carga cu hopi cos bunita.
Nos por lanta mainta tempran después di un dushi desayuno pa prepara pa e dia por bira un dia exitoso.
Nos ta mira un aña ta bai pasando manera na careda y nos a pasa mita di e luna aki caba.
E ambiente cu luz di colo y e música tradicional di fin di ana tey caba.
Un topico hopi importante cu nos kier trata ta nos fe.
Pa nos por logra hopi den bida bo mester tin fe.
Bo kier cura di un malesa bo mester tin fe.
Un operacion grandi pa hasi, mester tin hopi fe.
Asina nos mester tin hopi fe den Señor cu tur cos ta bai bon cu nos bida.