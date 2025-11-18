[VIDEO] Accidente cu 2 hende herida un a ser saca for di auto door di e impacto na Madiki

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Madiki, mesora a dirigi tanto polis como ambulans. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 2 Nissan March, unda esun di pariba color cora a bira na man robez sin a duna preferencia na e Nissan March contrario color shinishi cu tabata sigui stret y nan a dal den otro mandando e shinishi atras bay dal riba e palo di lus. Debi na e impacto e chauffeur di e March shinishi a ser saca for di e auto manda pafo. Na yegada di e ambulans nan a atende e prome victima pero a haya e otro chauffeur tambe herida y a pidi un otro ambulans. Na yegada di e otro ambos victima a ser hiba hospital.