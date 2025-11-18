Posted in INCIDENTE Adicto ambulante a bira malo te saca sanger na Middenweg 10:09 November 18, 2025 Leave a comment Diamars mainta a drenta informe di cu un adicto ambulante a bira malo te hasta sacando sanger na Middenweg, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y mesora a transporte pa hospital cu urgencia. Related Articles Muhe mester a core sconde pa scapa di maltrato na un cas na Alto Vista Accidente dilanti Imelda Kleuterschool na De La Sallestraat [VIDEO] Polis a detene dama dominicana burachi cu a molestia persona den pool na un hotel na Palm Beach Turista haya sin señal di bida den su camber na hotel.