Adicto ambulante a bira malo te saca sanger na Middenweg

10:09  November 18, 2025  Leave a comment

Diamars mainta a drenta informe di cu un adicto ambulante a bira malo te hasta sacando sanger na Middenweg, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y mesora a transporte pa hospital cu urgencia.

