Un pionero den mundo medico Dokter Diego González Rivas ta comparti su tecnica durante operacion na Aruba  

Siman pasa Horacio Oduber Hospital (HOH) tabatin e honor di ricibi bishita di un pionero den mundo medico dokter Diego Gonzalez Rivas. E ta un ciruhano specialisa den operacionnan di torso y pulmon y a desaroya pa prome bes na aña 2010 un tecnica nobo di “single-port VATS” pa operacionnan complica: un tecnica di cirugia avansa cu ta menos invasivo haciendo uzo di un incision hopi chikito. Hospital ta masha orguyoso di por a ricibi dokter Gonzalez y di por a siña di e tecnica aki durante un operacion di pulmon.
Ciruhano Yuri Casseres y alabes Miembro di Hunta di Directiva na HOH a expresa e honor pa por a opera hunto cu dokter Diego Gonzalez Rivas, un ciruhano cu ta opera rond di mundo. Aruba tabata e di 140 pais cu el a bishita pa opera. Actualmente ta trahando riba un serie na television cu lo pasa riba Netflix cu dokter Diego Gonzalez Rivas pues un bishita special y aunke e ta di un dia solamente, toch algo hopi grandi pa un isla chikito manera Aruba.
Pa mas cu’n aña caba HOH ta den preparacion pa haci e operacion cu e famoso dokter aki posibel, entre otro door cu mester a trece instrumentonan specialisa na Aruba cu dokter Gonzales Rivas ta uza durante su operacionnan. Dokter Diego Gonzalez Rivas a comparti cu e personal di camber di operacion e instrumentonan cu e ta uza y alabes e manera con e ta haci un operacion grandi di pulmon a traves di un corta hopi chikito.
Di su banda, dokter Diego Gonzalez Rivas a expresa cu tur cos a bay bon y e ta contento di por a traha memey di profesionalnan na HOH. “E sala di operacion ta un di esunnan di mas moderno cu mi a yega di mira, pasobra e ta conta cu tur tecnologia, pero tambe profesionalnan den enfermeria, asistentnan di OK y tambe di anestesia bon educa. Nos a haci un operacion cerca un pashent unda cu a kita pida di pulmon y saca likido excesivo via di un corta chikito di solamente dos (2) centimeter.” Por ultimo, dokter Diego Gonzalez Rivas a gradici henter e team di HOH pe tremendo cooperacion y pa un operacion exitoso.
Ta bon pa remarca cu regularmente HOH ta ricibi bishita di specialistanan internacional cu ta bin opera na Aruba. Door di continuamente comparti conocemente y experiencia riba tereno di cuido medico cu otro, ta motiva y educa nos profesionalnan tambe pa asina eleva calidad di cuido pa nos pashentnan na Aruba.