SER ta konsehá riba kodifikashon di dekreto ku ta legalisá oumento di subsidio riba AOV

WILLEMSTAD, 18 di novèmber 2025 – Konseho Sosial-Ekonómiko (SER) a emití awe su konseho na Minister di
Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) Charetti America-Francisca, tokante e proyekto di dekreto
gubernamental, ku ta kontené medidanan general, a drenta na vigor for di 1 di ougùstùs 2023. E inisiativa ta
reforsá poder atkisitivo di hendenan mayó di edat ku ta kai bou di e Seguro General di Behes (AOV) mediante un
oumento dje subsidio komplementario i un ampliashon dje kantidat di esnan ku por apliká p’esaki.
For di promé di ougustus 2023, e subsidio mensual komplementario a subi di 130 Cg pa 169 Cg. For di e
momento ei, tur benefisiario di AOV ku ta biba na Kòrsou i ku su ingreso total ta igual ku òf bou di e plafòn di 862
Cg mensualmente (basá riba 50 aña di kontribushon) por apliká pa e skema nobo. E proyekto di e dekreto
gubernamental, konteniendo medidanan general, ta duna e medida ya tumá kaba un base legal.
E kosto finansiero adishonal ta kalkulá riba 6 miyon Cg pa aña, ku lo ser kubrí for di e pòst riba presupuesto aktual
“AOV i Provisión di Emergensia” di e ministerio di SOAW. Ounke e medida ta duna un alivio leve na miles di
persona adulto mayó ku ta dependé eksklusivamente di AOV komo nan entrada, SER ta wak e medida aki komo
unu transitorio. Segun e órgano konsultivo ta nesesario pa sigui presta atenshon na indeksashon outomátiko di
AOV, un plan di finansiamentu multi-anual i rekonosé ku mas medida struktural ta nesesario riba término largu
teniendo kuenta ku faktornan demográfiko, manera un embehesementu aselerá di nos poblashon, i deterioro di
poder di kompra di siudadano adulto mayó.
SER Curaçao advises on legal codification of AOV
allowance increase and broader eligibility
WILLEMSTAD, Tuesday, November 18, 2025 – The Economic and Social Council (SER) of Curaçao today
submitted its advisory opinion to Minister Charetti America-Francisca of Social Development, Labour and Welfare
(SOAW) on the draft national decree, containing general measures, which formalizes a measure already
implemented on August 1, 2023. The initiative strengthens the purchasing power of older people by raising the
supplementary allowance for beneficiaries of the General Old-Age Insurance (AOV) and broadening the eligibility
criteria.
As of 1 August 2023, the monthly supplementary allowance was raised from Cg 130 to Cg 169. Henceforth, all
Curaçao-resident AOV-beneficiaries whose total income is equal to or less than the full-pension benchmark of Cg
862 per month (applicable to a fully built-up 50-year insurance record) qualify under the new scheme. The draft
national decree, containing general measures, places this arrangement within Curaçao’s legislative framework,
establishing a definitive legal basis.
The estimated additional annual financial burden is approximately Cg 6 million, to be covered from the existing
SOAW budget line ‘Social Relief Benefit and Emergency Provisions’. While the measure offers immediate relief to
thousands of older people who are reliant exclusively on AOV income, the SER underlines that this remains an
interim step: automatic indexation of the AOV benefit, a transparent multi-year financing plan and recognition of
the long-term pressures posed by demographic ageing and erosion of older citizen purchasing power are
essential.
SER adviseert over verankering van AOV-
toelageverhoging en verbrede toegang
WILLEMSTAD, dinsdag 18 november 2025 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies
uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Charetti America-Francisca
over het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (h.a.m.), waarmee de sinds 1 augustus 2023
feitelijk uitgevoerde maatregel ter koopkrachtversterking van ouderen publiekrechtelijk wordt verankerd. De
regeling betreft een verhoging van de aanvullende toelage voor gerechtigden van de Algemene
Ouderdomsverzekering (AOV) en een verbreding van de toegang daartoe.
De maandelijkse toelage is met ingang van 1 augustus 2023 verhoogd van Cg 130 naar Cg 169. Voortaan komen
in Curaçao woonachtige AOV-gerechtigden in aanmerking indien hun totale inkomen gelijk is aan of lager ligt dan
het basispensioenbedrag van Cg 862 per maand bij een volledig opgebouwde AOV-uitkering (50
verzekeringsjaren) volgens de geldende regels. Het ontwerpbesluit brengt deze regeling nu onder de wettelijke
normering van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en verleent daarmee een formele
wetgevingsbasis.
De extra begrotingslast wordt geraamd op circa Cg 6 miljoen per jaar en wordt gedekt binnen de bestaande
begrotingspost ‘Onderstand en Noodvoorzieningen’ van het ministerie van SOAW. Tegelijkertijd wijst de SER
erop dat de maatregel een noodzakelijke tussenstap vormt in de versterking van het ouderenbeleid; aandacht
blijft geboden voor automatische indexering van de AOV-uitkering, een meerjarig financieringskader en de
toenemende vergrijzing en koopkrachtrisico’s voor de doelgroep.
La SER de Curazao aconseja sobre la codificación
jurídica del aumento de la ayuda AOV y la ampliación de la elegibilidad
WILLEMSTAD, martes 18 de noviembre de 2025 – El Consejo Económico y Social (SER) de Curazao ha
presentado hoy su dictamen a la ministra Charetti America-Francisca de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar
(SOAW) sobre el proyecto de decreto nacional, con disposiciones generales, que formaliza una medida ya
aplicada desde el primero de agosto de 2023. Esta iniciativa refuerza el poder adquisitivo de las personas
mayores mediante el aumento de la subvención complementaria para beneficiarios del Seguro General de Vejez
(AOV) y la ampliación de los criterios de elegibilidad.
Desde el 1 de agosto de 2023, la subvención mensual complementaria se elevó de Cg 130 a Cg 169. A partir de
ese momento, todos los beneficiarios de la AOV residentes en Curazao cuyo ingreso total sea igual o inferior al
umbral del Cg 862 mensuales (correspondiente a un registro laboral completo de 50 años) pueden acogerse a
este nuevo esquema. El proyecto de decreto nacional, con disposiciones generales, integra esta medida en el
marco normativo de Curazao y establece una base legal definitiva.
El costo financiero adicional estimado asciende aproximadamente a Cg 6 millones al año, que se financiará
mediante la partida vigente del presupuesto “Beneficio de asistencia social y provisiones de emergencia” del
ministerio de SOAW. Si bien la medida proporciona un alivio a miles de personas mayores dependientes
exclusivamente de la AOV, la SER subraya que se trata de un paso intermedio: son imprescindibles la indexación
automática del beneficio AOV, un plan de financiación plurianual transparente y el reconocimiento de las
presiones generadas por el envejecimiento demográfico y la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos
mayores.