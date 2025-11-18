SER ta konsehá riba kodifikashon di dekreto ku ta legalisá oumento di subsidio riba AOV

WILLEMSTAD, 18 di novèmber 2025 – Konseho Sosial-Ekonómiko (SER) a emití awe su konseho na Minister di

Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) Charetti America-Francisca, tokante e proyekto di dekreto

gubernamental, ku ta kontené medidanan general, a drenta na vigor for di 1 di ougùstùs 2023. E inisiativa ta

reforsá poder atkisitivo di hendenan mayó di edat ku ta kai bou di e Seguro General di Behes (AOV) mediante un

oumento dje subsidio komplementario i un ampliashon dje kantidat di esnan ku por apliká p’esaki.

For di promé di ougustus 2023, e subsidio mensual komplementario a subi di 130 Cg pa 169 Cg. For di e

momento ei, tur benefisiario di AOV ku ta biba na Kòrsou i ku su ingreso total ta igual ku òf bou di e plafòn di 862

Cg mensualmente (basá riba 50 aña di kontribushon) por apliká pa e skema nobo. E proyekto di e dekreto

gubernamental, konteniendo medidanan general, ta duna e medida ya tumá kaba un base legal.

E kosto finansiero adishonal ta kalkulá riba 6 miyon Cg pa aña, ku lo ser kubrí for di e pòst riba presupuesto aktual

“AOV i Provisión di Emergensia” di e ministerio di SOAW. Ounke e medida ta duna un alivio leve na miles di

persona adulto mayó ku ta dependé eksklusivamente di AOV komo nan entrada, SER ta wak e medida aki komo

unu transitorio. Segun e órgano konsultivo ta nesesario pa sigui presta atenshon na indeksashon outomátiko di

AOV, un plan di finansiamentu multi-anual i rekonosé ku mas medida struktural ta nesesario riba término largu

teniendo kuenta ku faktornan demográfiko, manera un embehesementu aselerá di nos poblashon, i deterioro di

poder di kompra di siudadano adulto mayó.

SER Curaçao advises on legal codification of AOV

allowance increase and broader eligibility

WILLEMSTAD, Tuesday, November 18, 2025 – The Economic and Social Council (SER) of Curaçao today

submitted its advisory opinion to Minister Charetti America-Francisca of Social Development, Labour and Welfare

(SOAW) on the draft national decree, containing general measures, which formalizes a measure already

implemented on August 1, 2023. The initiative strengthens the purchasing power of older people by raising the

supplementary allowance for beneficiaries of the General Old-Age Insurance (AOV) and broadening the eligibility

criteria.

As of 1 August 2023, the monthly supplementary allowance was raised from Cg 130 to Cg 169. Henceforth, all

Curaçao-resident AOV-beneficiaries whose total income is equal to or less than the full-pension benchmark of Cg

862 per month (applicable to a fully built-up 50-year insurance record) qualify under the new scheme. The draft

national decree, containing general measures, places this arrangement within Curaçao’s legislative framework,

establishing a definitive legal basis.

The estimated additional annual financial burden is approximately Cg 6 million, to be covered from the existing

SOAW budget line ‘Social Relief Benefit and Emergency Provisions’. While the measure offers immediate relief to

thousands of older people who are reliant exclusively on AOV income, the SER underlines that this remains an

interim step: automatic indexation of the AOV benefit, a transparent multi-year financing plan and recognition of

the long-term pressures posed by demographic ageing and erosion of older citizen purchasing power are

essential.

SER adviseert over verankering van AOV-

toelageverhoging en verbrede toegang

WILLEMSTAD, dinsdag 18 november 2025 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies

uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) Charetti America-Francisca

over het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen (h.a.m.), waarmee de sinds 1 augustus 2023

feitelijk uitgevoerde maatregel ter koopkrachtversterking van ouderen publiekrechtelijk wordt verankerd. De

regeling betreft een verhoging van de aanvullende toelage voor gerechtigden van de Algemene

Ouderdomsverzekering (AOV) en een verbreding van de toegang daartoe.

De maandelijkse toelage is met ingang van 1 augustus 2023 verhoogd van Cg 130 naar Cg 169. Voortaan komen

in Curaçao woonachtige AOV-gerechtigden in aanmerking indien hun totale inkomen gelijk is aan of lager ligt dan

het basispensioenbedrag van Cg 862 per maand bij een volledig opgebouwde AOV-uitkering (50

verzekeringsjaren) volgens de geldende regels. Het ontwerpbesluit brengt deze regeling nu onder de wettelijke

normering van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en verleent daarmee een formele

wetgevingsbasis.

De extra begrotingslast wordt geraamd op circa Cg 6 miljoen per jaar en wordt gedekt binnen de bestaande

begrotingspost ‘Onderstand en Noodvoorzieningen’ van het ministerie van SOAW. Tegelijkertijd wijst de SER

erop dat de maatregel een noodzakelijke tussenstap vormt in de versterking van het ouderenbeleid; aandacht

blijft geboden voor automatische indexering van de AOV-uitkering, een meerjarig financieringskader en de

toenemende vergrijzing en koopkrachtrisico’s voor de doelgroep.

La SER de Curazao aconseja sobre la codificación

jurídica del aumento de la ayuda AOV y la ampliación de la elegibilidad

WILLEMSTAD, martes 18 de noviembre de 2025 – El Consejo Económico y Social (SER) de Curazao ha

presentado hoy su dictamen a la ministra Charetti America-Francisca de Desarrollo Social, Trabajo y Bienestar

(SOAW) sobre el proyecto de decreto nacional, con disposiciones generales, que formaliza una medida ya

aplicada desde el primero de agosto de 2023. Esta iniciativa refuerza el poder adquisitivo de las personas

mayores mediante el aumento de la subvención complementaria para beneficiarios del Seguro General de Vejez

(AOV) y la ampliación de los criterios de elegibilidad.

Desde el 1 de agosto de 2023, la subvención mensual complementaria se elevó de Cg 130 a Cg 169. A partir de

ese momento, todos los beneficiarios de la AOV residentes en Curazao cuyo ingreso total sea igual o inferior al

umbral del Cg 862 mensuales (correspondiente a un registro laboral completo de 50 años) pueden acogerse a

este nuevo esquema. El proyecto de decreto nacional, con disposiciones generales, integra esta medida en el

marco normativo de Curazao y establece una base legal definitiva.

El costo financiero adicional estimado asciende aproximadamente a Cg 6 millones al año, que se financiará

mediante la partida vigente del presupuesto “Beneficio de asistencia social y provisiones de emergencia” del

ministerio de SOAW. Si bien la medida proporciona un alivio a miles de personas mayores dependientes

exclusivamente de la AOV, la SER subraya que se trata de un paso intermedio: son imprescindibles la indexación

automática del beneficio AOV, un plan de financiación plurianual transparente y el reconocimiento de las

presiones generadas por el envejecimiento demográfico y la erosión del poder adquisitivo de los ciudadanos

mayores.