Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di E.P.B. Hato, mesora a dirigi tant polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata si un accidente unda e chauffeur di un Toyota Jewela no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un s.u.v. Debi na e impacto un dama a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.

