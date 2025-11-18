Diamars anochi a drenta informe di cu un dama a yega su cas na Sero Pita y haya su casa benta boca abao sin move y a yama ambulans, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama ta bisa cu e homber no tabata reacciona y tabata duda pa mishi cun’e. Na yegada di e ambulans nan a atende e caballero y a transporte pa hospital. Aparentemente e lo a haya un stroke pero su situacion ta stabiel.
Dama a yega cas haya su casa di 41 aña boca abao sin reacciona
