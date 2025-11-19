Ehercicio na Escala Completo di Incidente cu Multiple Víctima (MCI) den e Area di Container na Waf di Barcadera.

E ehercicio aki a centra su mes den fortalece e coordinacion, comunicacion y capacidadnan di respuesta di multiple agencia durante un emergencia na gran escala.
Ta gradici tur e agencianan cu a participa pa nan colaboracion cu a destaca:
* Oficina di Maneho di Crisis
* Departamento de Bombero di Aruba
* Polis di Aruba
* Polis Maritimo
* Polis di Frontera
* Departamento di Salud Publico
* Departamento di Asuntonan Social
* IMSan
* Ambulans y EMS
* Cruz Cora di Aruba
* Guarda Costa
* Autoridad Portuario di Aruba
* ASTEC
* Direccion di Carganan di Aruba
* Capitan di Waf
* Aduana di Aruba
* Inmigracion Aruba
Hunto, nos ta continua mehorando e preparacion y resiliencia di Aruba frente situacionnan di emergencia. 💪🇦🇼