Pelea entre bartender cu beachbums a termina cu 4 persona herida cu hincanan un ta grave
Diaranson madruga a drenta informe di un pelea formal na Palm Beach unda en total 4 persona a keda herida cu hincanan na diferente parti hasta un turista cu no tin nada haber, unda otro local cu a purba para e pelea a keda hinca mientras 2 beachbum cu a forma e pelea a bay cu auto particular pa hospital. Ambulans a bay atende 2 di e heridonan unda 1 a bay cu ambulans y otro turista a bay cu auto particular. Ambulans a presenta na warda di polis na Shaba pa esun deteni e bartender cu tambe tin corta na su man mientras na hospital tambe polis mester a presenta asina tur hende herida a yega pa tuma nan datos y tin trankilidad. Den transcurso di dia lo por haya mas informacion corecto di locual a pasa. Keda pendiente!