Reflexión Diaranson 19 November 2025.

Awe nos ta zaag siman den dos.
Nos ta resa na Sen̈or pidie gracia y bendicion.
Semper prome cu tur cos nos ta gradici nos bon Dios cu ta nos creador.
Nos ta lanta mainta gradici Sen̈or pa otro dia mas cu nos por disfruta.
Dimes nos dia ta super exitoso.
Nos por plania nos dia y prepare manera cu nos kier.
Esaki ta mita di nos exito.
Nos tin un bida bunita mirando tur cos bon rond di nos.
Tin trankilidad y cooperacion entre famia y bisinja.
Nos por wak otro pais manera Ukrania con nan ta wordu destrui y su pueblo sin cas den tur e friedad ey.
Nos tin dak riba nos cabes pa cu si awa jobe.
Nos por traha y come tur dia.
Con cu bai nos tin algo pa nos hasi y ricibi pago pa cumpra cuminda.
Hopi pais destrui pa sea orcan o awasero pisa o tormento di sneeuw.
Nos tin hopi cu nos por juda nos mes.
Laga nos sera cabes y trese union pa si cosnan mester bai malo mes nos por sobre bibi.