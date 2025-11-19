Tang Soo Do Federation y Gihae Tang Soo Do Studio ta felicita tur alumnonan cu a pasa nan examen!

Aruba Tang Soo Do Federation y Gihae Tang Soo Do Studio kier felicita cordialmente su
alumnonan cu a logra pasa nan examen exitosamente di Black Belt 1ste Dan y 2de Dan,
diasabra 8 di November 2025.
Alina van Oosten a pasa su examen pa Black Belt 2de Dan, hunto cu seis alumnonan cu a
logra pasa nan examen pa Black Belt 1ste Dan:
Nancy Kelly, Daphne van der Deure, Kylee Thomas, Ava Figaroa, Daniël Cabenda y
Shantwan Kock.
E alumnonan a completa un examen di teoria y filosofia di Tang Soo Do, sigui pa un examen
practico cu un duracion di 5 ora intensivo. Na final di e examen practico, cada
participantenan tabata mester defende su scriptie, un parti esencial di e proceso pa Black
Belt.
Aki 6 luna despues di un tempo di prueba e atletanan lo ricibi nan resultado y nan
certificado y faha di nan examen.
Nos kier felicita di curason tur nos alumnonan pa nan tremendo esfuerso y disciplina riba
vloer, y tambe nan mayor y famia cu semper ta sostene nan yiunan den e deporte di Tang
Soo Do.
Masha, masha pabien cu un logro asina grandi y a mustra e berdadero Spirito Indominabel
di Tang Soo Do!
Gihae Tang Soo Do Studio ta gradici sinceramente su instructornan
Sah Bum Nim Melissa Noguera, Bo Sah Bum Nim Aymon Kelly, y Bo Sah Bum Nim Rodney
Thomas pa nan dedicacion y apoyo constante den e preparacion pa e examen aki, asina
como tur e team di Black Belt cu a yuda durante e trainingnan y e examen mes.
Gihae Tang Soo Do Aruba ta anuncia cu nos lo cuminsa cu Ladies’ Practical Self-Defense
training.
E training aki tin como meta pa empodera damas y muchanan muher hoben, pa medio di
training di tecnicanan practico di defensa personal di Tang Soo Do, cu por wordo aplica den
situacionnan real di bida.
Partisipantenan lo wordo guia pa medio di metodonan efectivo pa amplia nan conciencia,
fortifica nan confiansa, y aumenta nan habilidad pa defende nan mes ora necesario.
Gihae Tang Soo Do ta ricibi alumnonan di 3 aña bay ariba pa forma parti di nos programa di
entrenamiento pa tur edad, e programa ta dividi den varios grupo pa garantisa cu tur
studiante por desaroya na un nivel adecuado pa nan edad y habilidad:
• Tiny Tigers: 3 – 4 aña
• Little Dragons: 5 – 7 aña
• Youth Warriors: 8 – 12 aña
• Teen Leaders: 13 – 17 aña
• Adult Program: 18 aña bay ariba
E structura di edad ta permiti cu cada studiante ta ricibi training adapta riba disciplina,
coordinacion, confiansa, defensa personal y desaroyo fisico den un ambiente sigur y
positivo.
Alaves nos kier invita pueblo di Aruba pa bin conoce nos deporte na nos competencia
nacional dia 6 di December 2025 na Centro Deportivo Betico Croes conoci tambe como
Sporthal cuminsando for di 9:00 di mainta pa 4:30 di atardi, entrada ta gratis.
Pa mas informacion di Tang Soo Do por tuma contacto cu SBN Melissa Noguera na
5939881.