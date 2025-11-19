Aruba Airport Authority ta impulsa Gateway 2030: A inicia cu Fase 1B di expansion [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) tadestaca e trabounan andando dentro di e proyecto transformativo Gateway 2030, cu e avance di e trabounandi Fase 1B. E logro nobo aki ta representa un stapsignificativo pa redefini e experiencia di biahe naAeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), garantisandocu Aruba ta keda un destinacion di clase mundial construipa e biahero di awendia y cla pa e necesidadnan di mañan.

Construyendo e futuro di Aeropuerto di Aruba

Gateway 2030 ta un proyecto di transformacion di aeropuerto di varios aña diseña pa expande, modernisa y eleva e porta principal di Aruba. E enfoke di Gateway 2030 ta pa crea un experiencia di biahe sin problema y agradabelpa cada pasahero.

Cu e finalisacion di Fase 1A den luna di april 2025, e biaheronan awo ta disfruta di un terminal di check-in pa Merca cu ta espacioso y tecnologicamente avansa, diseñapa eficiencia y sostenibilidad. Respalda pa un sistema di “baggage handling” di ultimo generacion capaz di procesate cu 2.000 maleta pa ora.

Fase 1B: Ampliando capacidad y comodidad

Cu e inicio di Fase 1B, e pasaheronan y partnernan lo cuminsa mira e aeropuerto expande mas ainda. E fasenobo aki ta enfoca riba mehora e experiencia di salida a traves di:

• Tres gate nobo ekipa cu tres “ boarding bridges”

• Tres “bus gates” nobo

• Sala di espera expandi pa mas comodidad y capacidad

• Mehoracion di fluho operacional y circulacion di pasahero

E expansion ta cuminsa na Gate 8 (Edificio D), camindaconstruccion ta avansando rapidamente. Pronto un “connecting bridge” lo conecta edificio D cu edificio E, cu lo contene tres gate nobo. Ya caba ta lantando y bashandomuraya, cu un structura nobo di hero; señalnan visibel di e evolucion di e aeropuerto.

CEO interino, James Fazio a enfatisa e importancia di e siguiente fase aki den e vision a largo plaso di e aeropuerto: “Fase 1B ta refleha nos compromiso pa entrega un experiencia di aeropuerto cu ta ofrece un standard di clasemundial mientras ta brasa e hospitalidad cu ta describiAruba. Cada stap cu nos tuma bou di Gateway 2030 ta diseña pa mehora comodidad, eficiencia y e experiencia engeneral di nos pasaheronan. Nos ta gradici e pasenshi y e sosten di nos comunidad mientras cu nos ta sigui construiun aeropuerto cu tur Rubiano por ta orguyoso di dje.”

Preparacion pa Fase 2 ta andando caba y ta programa pa cuminsa mesora despues di e finalisacion di Fase 1B. Fase 2 lo inclui :

• Un sala di check-in pa vuelonan cu ta bayendo pa Merca y pa e vuelonan cu no ta Mericano .

• Area nobo pa Migracion , Security y U.S. Customs and Border Protection (USCBP)

• Un area comercial y plasa di cuminda y bebida nobo

AAA ta gradici tur biahero, trahado y partner pa e pashenshicontinuo y e sosten durante e expansion importante aki. Cu e innovacion, eficiencia y hospitalidad como pilarnanfundamental, Aeropuerto di Aruba ta mantene sucompromiso di mehora e experiencia den aeropuerto y di sigui ta Aruba su porta pa felicidad.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den regionCaribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion tapa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigury prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnanmoderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 19 di November, 2025

Interim CEO James Fazio emphasized the importance of this next phase in the airport’s long-term vision: “Phase 1B reflects our commitment to delivering an airport experience that offers a world-class standard while embracing Aruba’s signature hospitality. Every step we take under Gateway 2030 is designed to enhance comfort, efficiency, and the overall journey for our passengers. We greatly appreciate the patience and support of our community as we continue building an airport that the people of Aruba can be proud of.”

Preparation for Phase 2 is already underway and scheduled to begin immediately after the completion of Phase 1B. Phase 2 will include:

• A brand-new common-use check-in hall for both U.S. and non-U.S. flights

• New immigration, security, and U.S. Customs and Border Protection (USCBP) processing areas

• A new commercial and food & beverage (F&B) plaza

AAA extends its gratitude to all travelers, employees, and partners for their continued patience and support during this important expansion. With innovation, efficiency, and hospitality at the core of this journey, Aruba Airport remains committed to elevating the airport experience and proudly serving as Aruba’s gateway to happiness.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date:19 November, 2025

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba impulsa el proyecto Gateway 2030: Ya está en marcha la fase 1B de expansión

Oranjestad, Aruba — La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) destaca el trabajo que se está llevando a cabo en el marco de su programa transformador Gateway 2030, a medida que avanzan las actividades de la fase 1B. Este próximo hito supone otro paso importante hacia la redefinición de la experiencia de viaje en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), garantizando que Aruba siga siendo un destino de primera categoría, diseñado para el viajero de hoy y preparado para las exigencias del mañana.

Construyendo el futuro del aeropuerto de Aruba

Gateway 2030 es un programa plurianual de transformación aeroportuaria diseñado para ampliar, modernizar y mejorar la principal puerta de entrada de Aruba. Su objetivo es crear una experiencia de viaje fluida, eficiente y acogedora para todos los pasajeros

Con la finalización de la fase 1A en abril de 2025, los viajeros disfrutan ahora de una terminal de Check-in Estadounidense espaciosa y tecnológicamente avanzada, diseñada para ofrecer eficiencia y sostenibilidad. Cuenta con el respaldo de un sistema de gestión de equipajes de última generación capaz de procesar hasta 2000 maletas por hora.

Fase 1B: Ampliación de la capacidad , la comodidad y la conveniencia

A medida que se pone en marcha la fase 1B, los pasajeros y socios comenzarán a ver cómo el aeropuerto se amplía aún más. Esta nueva fase se centra en mejorar la experiencia de salida a través de:

• Tres nuevas puertas equipadas con tres pasarelas de embarque.

• Tres nuevas puertas para autobuses.

• Ampliación de las salas de espera para aumentar el número de asientos y la comodidad.

• Mejora del flujo operativo y la circulación de pasajeros.

La ampliación comienza en la puerta 8 (edificio D), donde las obras avanzan rápidamente. Pronto, un nuevo puente conectará el edificio D con el nuevo edificio E, que albergará las tres nuevas puertas. Ya se están levantando y vertiendo los muros, y se ha instalado la nueva estructura de acero, signos visibles de la evolución del aeropuerto.

El director ejecutivo interino James Fazio destacó la importancia de esta próxima fase en la visión a largo plazo del aeropuerto: “La fase 1B refleja nuestro compromiso de ofrecer una experiencia aeroportuaria con un nivel de calidad mundial, al tiempo que se mantiene la hospitalidad característica de Aruba. Cada paso que damos en el marco de Gateway 2030 está diseñado para mejorar la comodidad, la eficiencia y la experiencia general de nuestros pasajeros. Agradecemos enormemente la paciencia y el apoyo de nuestra comunidad mientras seguimos construyendo un aeropuerto del que los habitantes de Aruba puedan sentirse orgullosos”.

La preparación para la fase 2 ya está en marcha y está previsto que comience inmediatamente después de la finalización de la fase 1B. La fase 2 incluirá:

• Una nueva sala de Check -In de uso común para vuelos estadounidenses y no estadounidenses.

• Nuevas áreas de inmigración, seguridad y tramitación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (USCBP).

• Una nueva plaza comercial y de comidas y bebidas (F&B)

AAA agradece a todos los viajeros, empleados y socios por su continua paciencia y apoyo durante esta importante ampliación. Con la innovación, la eficiencia y la hospitalidad como pilares fundamentales de este viaje, el Aeropuerto de Aruba mantiene su compromiso de mejorar la experiencia aeroportuaria y de servir con orgullo como puerta de entrada a la felicidad de Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75% de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 19 de noviembre de 2025