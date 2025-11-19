[VIDEO] Dama chauffeur a bira malo tras di stuur baha caminda bay dal cura di cas

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada pa bay Colegio San Antonio, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e auto a bira malo tras di stuur y a baha caminda na man drechi bay dal riba un cura di cas. Den e auto tabata tin un pasahero cu a djies haya un lift pa baha no mucho leu di eynan pero a bay dal riba e cura. Na prome instante a bisa cu ambos a resulta herida pero despues a bin resulta cu ta e chauffeur so a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.