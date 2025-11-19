 Posted in INCIDENTE

Accidente entre 2 pick-up unda un di nan a bay dal riba un truck staciona banda di caminda.

13:16  November 19, 2025

Diaranson merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sero Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un pick-up biniendo for di Oranjestad a bay bira na man robes pero un otro pick-up biniendo di nort a bay dal riba esun contrario, debi na e impacto net banda di e pasahero y a manda e pick-up bay dal dilnti di un truck para banda di caminda. E impacto banda di e pasahero e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.

