[VIDEO] Toyota MarkX Z10 a bay banda robes di caminda dal un Hyundai Tucson mande atras bay dal un palo di lus

14:13  November 19, 2025  Leave a comment

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Sabana Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente semi-frontal unda e dama chauffeur di e Toyota Mark X Z10 a hala bay na banda robes y a bay dal e Hyundai Tucson di direccion contrario fuera mande bay dal riba un palo di lus, mientras e Toyota bambe y a bay dal den poco piedra cu mata. Debi na e impacto amboso chauffeur a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan na e sitio mes.

