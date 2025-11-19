Proyecto “Ban Midi Nos Matanan” – Muchanan y Hobennan a contribui y gana cu Naturalesa di Aruba

ORANJESTAD – E proyecto educativo y bon pa medio ambiente di Aruba “Ban Midi Nos Matanan”, organisa pa Directie Natuur en Milieu, Departamento di Cultura conhuntamente cu Ministerio di Asuntonan General, Cultura, Medio Ambiente y Naturalesa, den cuadro di e october vakantie, tabata exitoso! Cu un tremendo participacion di comunidad, specialmente nos muchanan y hobennan, e campaña a logra conscientisa y recauda datonan valioso tocante e pal’i matanan den naturalesa di Aruba.
E meta principal di e proyecto tabata pa stimula e participacion activo di famianan pa sali busca y registra pal’i matanan, midiendo nan troncon na 1.50 meter for di suela y registra e datonan di e mata den un encuesta online. E buskeda aki a duna resultado, caminda tur mata registra ta conta pa yuda nos naturalesa. Y awe nos ta anuncia e ganadornan di e proyecto bunita aki.
Anuncio di e Ganadornan!
Despues di un periodo di registracion cu a tuma lugar entre 10 y 19 di october 2025, unda e participantenan a demostra dedicacion pa midi y registra e matanan, e organisadornan ta contento di anuncia e dos ganadornan merecedor di e proyecto “Ban Midi Nos Matanan”:
- Den e categoria di Grupo/Organisacion:
- Ganador: Daycare Smiling Kids Center situa na San Nicolas.
- Daycare Smiling Kids Center a demostra un esfuerzo colectivo y a registra un mata di Kwihi grandi, fomentando e amor pa naturalesa entre e muchanan for di edad chikito.
- Den e categoria di Participante Individual:
- Ganador: Danique Croes di Tanki Flip.
- Danique Croes conhuntamente cu su wela a registra e miho calidad di datonan individual, contribuyendo asina na un manera excepcional na e base di dato di e proyecto.
E organisadornan ta extende nan mas sincero pabien na e ganadornan y un danki grandi na tur e participantenan cu a uni na e buskeda y a yuda haci e proyecto aki uno exitoso. Boso esfuerso ta un contribucion grandi na e conservacion y estudio di e flora di Aruba!
Un danki na tur cu a participa pero ban sigui midi mata. E encuesta ta keda disponibel riba nos website dnmaruba.org y e link riba nos plataforma di Facebook. E trabounan di DNM ta continua y tin como meta pa sigui encurasha comunidad pa aporta na un manera di ciencia participativo di comunidad pa midi mas mata.
E data ricibi for di e encuesta ta un herment importante pa DNM (Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente) monitoria e salud y structura di e ecosistemanan di e pal’i matanan na nos isla. E proyecto a enfatisa con important’e ta pa conecta cu mata door di “Brasa e mata y midi su gordura” pa asina nos por compronde miho e crecemento di e matanan den nos mondinan.
DNM, DCA y Ministerio di Asuntonan General, Cultura, Medio Ambiente y Naturalesa ta gradici nos partnernan cu a aporta na un manera of otro cu e proyecto. Biblioteca Nacional, Aruba Conservation Foundation, tambe Setar y Top One Toys pa e premionan. E organisadornan ta spera cu e exito di e prome edicion aki di “Ban Midi Nos Matanan” lo inspira mas persona y organisacion pa sigui tuma un rol activo den proteha nos bunita naturalesa di Aruba.