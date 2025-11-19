Royal Caribbean Group ta lansa su temporada di crucero dirigi riba Latino America

Royal Caribbean Group a lansa oficialmente su temporada di crucero Latino-Americano 2025–2026 cu un
despliegue special na Caribe Meridional di e prestigioso Serenade of the Seas. E barco lo nabega un
itinerario cu ta inclui Colón, Cartagena, Oranjestad y Willemstad, cu paradanan na Aruba te cu memey di
april 2026, ora cu e barco ta cambia su posicion pa Alaska pa temporada di zomer. Na es momento ey, un
otro barco di Royal Caribbean lo tuma e itinerario, sigurando continuidad di servicio y presencia den
Caribe Meridional.
Diamars, dia 18 di november 2025, a tene un ceremonia special abordo di Serenade of the Seas na
Aruba, celebrando e yegada di e barco y marcando e inicio di su itinerario Caribe Meridional. Presente
tabatin Capitan di Serenade of the Seas, Carlos Díaz, Wendy McDonald, Vicepresidente Regional y
Relacionnan Gubernamental di Royal Caribbean Group pa e region Caribe, conhuntamente cu Marc
Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority NV, y Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority. Ademas
miembronan clave di e ekipo di Aruba Ports Authority NV y Aruba Tourism Authority tabata presente. A
tene un intercambio di plakkaat conmemorativo abordo, unda a comparti palabranan di gratitud y aprecio.
“E despliegue aki ta subraya e compromiso fuerte di Royal Caribbean cu mercado Latino Americano y cu
e destino di Aruba, cu ta ricibi constantemente un cantidad significativo di bishitantenan di crucero,” asina
Wendy McDonald di Royal Caribbean Group a expresa na e ceremonia. “Nos ta contento pa ofrece na nos
huesped un experiencia premium den Caribe Meridional cu ta inclui wafnan iconico manera Aruba,
Cartagena y Curaçao. Despues di bishita Aruba varios biaha, tabata hopi kla pa mi cu ‘ora bo ta stima
Aruba, Aruba ta stima bo bek.’ E isla y su hende tin un luga special den mi curason, y cada bishita ta
solamente profundisa mi admiracion y cariño pa Aruba. Semper ta sinti manera ta cas mi ta bin bek.”
“Nos ta gradici Royal Caribbean Group sinceramente pa inclui Aruba den e itinerario aki. Ta un placer pa
nos pa forma parti di e mercado importante aki. E colaboracion entre Aruba Tourism Authority y Aruba
Ports Authority ta hunga un rol vital pa sigura cu nos ta entrega e calidad, servicio y confiabilidad cu Royal
Caribbean ta busca den un destino. E aliansa aki ta berdaderamente valioso pa nos, y nos ta aprecia e
confiansa cu Royal Caribbean Group ta pone den Aruba,” Ronella Croes di A.T.A. a duna di conoce.
Marc Figaroa di APA NV tambe a hiba palabra na e ceremonia di intercambio di plakkaat bisando: “Den
2026, e famia di Royal Caribbean lo bira nos linea di crucero number un, sosteniendo e porcion mas
grandi di e mercado. Royal Caribbean Cruise Line lo representa 27.1% di nos mercado total, y Royal
Caribbean Group hunto lo conta pa 34.8% di total di pasahero. E logro aki ta refleha dedicacion,
compromiso y trabou di un ekipo fuerte. Nos colaboracion cu Royal Caribbean ta hopi importante pa nos, y
nos kier expresa nos gratitud sincero. Masha danki.”
Tocante Serenade of the Seas
Serenade of the Seas a cuminsa brinda servicio den juli 2003 como parti di e flota Radiance-class di Royal
Caribbean International. Specificacion y caracteristica principal di e barco ta inclui:
Gross tonnage: 90,090 GT
Largura: 293 m (961 ft) y hanchura: 32.2 m
Capacidad di huesped: entre 2,100–2,500, cu un tripulacion di entre 850–900.
Mester menciona cu dia 18 di november 2025, e barco a trece aproximadamente 2,400 huesped na
Aruba.
Tocante Royal Caribbean Group
Royal Caribbean Group ta un compania cu ta lider den e industria di crucero, cu ta maneha diferente
marca manera Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises. E flota global di e
compania ta consisti di 68 barco, nabegando pa aproximadamente 1,000 destino mundialmente. Por
medio di Royal Caribbean International, tin actualmente 29 barco activo, cu opcion di mas barco. E
compania ta reconoci pa innovacion, experiencia di nivel halto pa huesped y compromiso cu biahenan
sostenibel.