Royal Caribbean Group ta lansa su temporada di crucero dirigi riba Latino America

Royal Caribbean Group a lansa oficialmente su temporada di crucero Latino-Americano 2025–2026 cu un

despliegue special na Caribe Meridional di e prestigioso Serenade of the Seas. E barco lo nabega un

itinerario cu ta inclui Colón, Cartagena, Oranjestad y Willemstad, cu paradanan na Aruba te cu memey di

april 2026, ora cu e barco ta cambia su posicion pa Alaska pa temporada di zomer. Na es momento ey, un

otro barco di Royal Caribbean lo tuma e itinerario, sigurando continuidad di servicio y presencia den

Caribe Meridional.

Diamars, dia 18 di november 2025, a tene un ceremonia special abordo di Serenade of the Seas na

Aruba, celebrando e yegada di e barco y marcando e inicio di su itinerario Caribe Meridional. Presente

tabatin Capitan di Serenade of the Seas, Carlos Díaz, Wendy McDonald, Vicepresidente Regional y

Relacionnan Gubernamental di Royal Caribbean Group pa e region Caribe, conhuntamente cu Marc

Figaroa, CEO di Aruba Ports Authority NV, y Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority. Ademas

miembronan clave di e ekipo di Aruba Ports Authority NV y Aruba Tourism Authority tabata presente. A

tene un intercambio di plakkaat conmemorativo abordo, unda a comparti palabranan di gratitud y aprecio.

“E despliegue aki ta subraya e compromiso fuerte di Royal Caribbean cu mercado Latino Americano y cu

e destino di Aruba, cu ta ricibi constantemente un cantidad significativo di bishitantenan di crucero,” asina

Wendy McDonald di Royal Caribbean Group a expresa na e ceremonia. “Nos ta contento pa ofrece na nos

huesped un experiencia premium den Caribe Meridional cu ta inclui wafnan iconico manera Aruba,

Cartagena y Curaçao. Despues di bishita Aruba varios biaha, tabata hopi kla pa mi cu ‘ora bo ta stima

Aruba, Aruba ta stima bo bek.’ E isla y su hende tin un luga special den mi curason, y cada bishita ta

solamente profundisa mi admiracion y cariño pa Aruba. Semper ta sinti manera ta cas mi ta bin bek.”

“Nos ta gradici Royal Caribbean Group sinceramente pa inclui Aruba den e itinerario aki. Ta un placer pa

nos pa forma parti di e mercado importante aki. E colaboracion entre Aruba Tourism Authority y Aruba

Ports Authority ta hunga un rol vital pa sigura cu nos ta entrega e calidad, servicio y confiabilidad cu Royal

Caribbean ta busca den un destino. E aliansa aki ta berdaderamente valioso pa nos, y nos ta aprecia e

confiansa cu Royal Caribbean Group ta pone den Aruba,” Ronella Croes di A.T.A. a duna di conoce.

Marc Figaroa di APA NV tambe a hiba palabra na e ceremonia di intercambio di plakkaat bisando: “Den

2026, e famia di Royal Caribbean lo bira nos linea di crucero number un, sosteniendo e porcion mas

grandi di e mercado. Royal Caribbean Cruise Line lo representa 27.1% di nos mercado total, y Royal

Caribbean Group hunto lo conta pa 34.8% di total di pasahero. E logro aki ta refleha dedicacion,

compromiso y trabou di un ekipo fuerte. Nos colaboracion cu Royal Caribbean ta hopi importante pa nos, y

nos kier expresa nos gratitud sincero. Masha danki.”

Tocante Serenade of the Seas

Serenade of the Seas a cuminsa brinda servicio den juli 2003 como parti di e flota Radiance-class di Royal

Caribbean International. Specificacion y caracteristica principal di e barco ta inclui:

 Gross tonnage: 90,090 GT

 Largura: 293 m (961 ft) y hanchura: 32.2 m

 Capacidad di huesped: entre 2,100–2,500, cu un tripulacion di entre 850–900.

Mester menciona cu dia 18 di november 2025, e barco a trece aproximadamente 2,400 huesped na

Aruba.

Tocante Royal Caribbean Group

Royal Caribbean Group ta un compania cu ta lider den e industria di crucero, cu ta maneha diferente

marca manera Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea Cruises. E flota global di e

compania ta consisti di 68 barco, nabegando pa aproximadamente 1,000 destino mundialmente. Por

medio di Royal Caribbean International, tin actualmente 29 barco activo, cu opcion di mas barco. E

compania ta reconoci pa innovacion, experiencia di nivel halto pa huesped y compromiso cu biahenan

sostenibel.