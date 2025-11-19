Cu bista riba un aña importante pa COA y #TEAMARU Presupuesto y Plan di Maneho 2026 lo wordo trata durante e Asamblea General

Den cuadro di bon gobernansa y transparencia cu tur federacion miembro y comunidad deportivo di Aruba, Comite Olimpico Arubano (COA) lo tene nan sigueinte Asamblea General dia 06 di december proximo. Durante e asamblea aki, lo trata e prespuesto y plan di maneho pa 2026 ademas di algun otro punto di interes. Manera ta conoci, proximo aña lo ta uno cu hopi evento grandi pa COA, entre otro posibel participacion na 4 diferente Weganan di e ciclo Olimpico. Ademas di esaki, lo tin un parti hopi interactivo, unda lo conclui e “Capacity Building Training” su di dos fase, unda lo tin diferente federacion miembro cu lo bay presenta nan proyecto den cuadro di planificacion strategico. Cu esaki ta termina un paar di luna di curso unda cu a duna diferente tayer a traves di profesionalnan local cu a comparti conocemento clave pa e proyecto.

Finalmente, ta duna e espacio pa por tin dialogo entre tur “stakeholder” presente, pa asina haci uso di e plataforma aki pa intercambia idea y comparti informacion importante pa tur hende. Ta importante como federacion miembro pa participa, pa asina ricibi tur informacion actualisa y por ta parti di e oportunidad pa combersa cu otro. #TEAMARU