Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 21 & 28 di november 2025

Corte di Prome Instancia 21 november 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|G.R.J.
S.R.W.B.
A.G.A.E.
|Uitspraak
|08.30
|J.J.W.
|W. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 23 di augustus 2025.
|09.30
|A.E.J.
|J. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 2 di juli 2025 y 16 di juni 2025.
|10.15
|U.I.A.S.
|S. ta wordo acusa di maltrato riba prome di oktober 2025.
Corte di Prome Instancia 28 november 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|M.C.K.
B.R.W.
G.J.C.K.
|Uitspraak
|08.15
|J.D.Q.R.
|Uitspraak
|08.15
|C.I.R.
|Uitspraak
|08.45
|A.J.N.M.
|N.M. ta wordo acusa di tabata bende cocaine den e periodo di prome di januari 2023 te 22 di augustus 2025.