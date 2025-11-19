 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 21 & 28 di november 2025

Corte di Prome Instancia 21 november 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 G.R.J.

S.R.W.B.

A.G.A.E.

 Uitspraak
08.30 J.J.W. W. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 23 di augustus 2025.
09.30 A.E.J. J. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 2 di juli 2025 y 16 di juni 2025.
10.15 U.I.A.S. S. ta wordo acusa di maltrato riba prome di oktober 2025.

 

Corte di Prome Instancia 28 november 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 M.C.K.

B.R.W.

G.J.C.K.

 Uitspraak
08.15 J.D.Q.R. Uitspraak
08.15 C.I.R. Uitspraak
08.45 A.J.N.M. N.M. ta wordo acusa di tabata bende cocaine den e periodo di prome di januari 2023 te 22 di augustus 2025.

