Reflexión Diahuebs 20 November 2025.

Un otro felis dia pa tur nos dushi hendenan.
Nos ta gradici nos Sen̈or pa tur cos bon cu ela hasi pa nos.
Poco poco nos ta jegando dianan hopi druk den supermerkado y tiendanan.
Tambe jen di trabou di hopi tempo caba pa prepara material pa ataca, ham horna y pan jena.
Tur e otro coi smaknan y no lubida e boyo di maishi rabo y e suls.
Cosnan tempara.
Nos dushi isla tin hopi cuminda tanto internacional como local.
Asina mescos cu gruponan musical mane gaitanan y aguinaldo ta cla caba.
Spiritualmente tambe nos hendenan ta cuminsa prepara nan mes pa por ricibi nacimento di nos Sen̈or.
Despues e dushi temporada di fin di an̈a mes ta jega cu tur su gosamentu y comemento, specialmente tiramento di klapchi pa core cu e mala suerte y tambe sanguranan.