EXTRA Reflexion.

Awe ta dia Intenacional di mucha.

Hesus a bisa laga e muchanan bin serca dje.

Awe 20 November ta dia internacional di muchanan.

Hopi di nan den banki di school ainda pa sinja pa nan desarollo pa por tin un bon trabou majan.

Otronan ta sigi studia den exterior of local pa mas nivel y profeshon.

Mucha ta inocente y mester duna nan hopi atención.

Ora di bai school, ora nan crusa caya, ora ta bai lama, enfin semper mester paga extra tino riba nos muchanan.

Hopi biaha tin varios mucha ta hanja mal trato y abuso di grandinan.

Tin biaha muchanan ta hanja abuso di hobennan mas grandi tambe.

Esaki ta e popular Bullying bou di hubentud, cu ta hopi peligroso cu hasta tin hobennan cu a hasi danjo na nan curpa.

Pesey majornan mester papia tur dia cu nan juinan

Wak si ta ripara cambio nan den actitud di bo yui.

Hopi biaha e hoben door di miedo no kier bisa nan majornan kiko ta pasando cune.