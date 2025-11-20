Accidente di cadena cu 4 auto envolvi y un persona herida

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na e pompstation di gasolin na Paradera. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena cu 4 auto envolvi unda e chauffeur di un Honda Accord no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal duro tras di un Toyota Yaris manda esaki bay dal un Kia Rio cual consecutivamente a bay dal tras di un Nissan Pick-up. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Yaris a resulta herida cu un kap na cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e victima na e sitio mes.

