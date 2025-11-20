Un colega cu hopi perseverancia y animo pa yega su meta HOH su empleado di luna di oktober ta Leticia Gonzalez

Siman pasa coleganan di departamento di mucha a bini hunto despues di un yamada di nan manager cu lo tin un anuncia importante y personal di parti di Hunta di Directiva. Despues di haci ‘joke’ miembro di Hunta di Directiva Gregory Croeze a bisa cu nan t’ey paso entre nan tin e empleado di luna di oktober. Un sorpresa grandi pa Leticia Gonzales, nurse di mucha, na momento cu tur colega hunto a saca un borchi cu tin riba dje potret di Leticia y grita ‘surprise’! Y mas emociona ainda ela bira ora cu ela mira cu su famia tambe ta presente di forma virtual for di Spaña. Un gran sorpresa y bunita reconocemento cu lo keda cune pa semper.
Coleganan a manda su nominacion aden pa diferente motibo. Entre otro, e ta un tremendo teamplayer cu semper ta habri y proactivo pa yuda otro colega. E ta pensa hunto cu su team pa bin cu solucion y ta semper respetuoso den su comunicacion na colega, pashent y nan famia, y dokter. E ta cariñoso, tin comprension pa su pashentnan y ta haci su maximo esfuerso pa nan sinti nan mes na cas y sigur.
Leticia por anda bon cu stress y ta bon den coordina y plan trabounan riba e departamento. E ta haye importante pa sigui desaroya su mes y su conocemente pues e no a para keto y e aña aki te hasta a finalisa su estudio specialisa pa bira nurse di mucha. Algo basta pisa door cu e idioma Hulandes no ta uno natural pe. E mes a bin Aruba for di Spaña na aña 2013 y a haci diferente curso y formacion pa asina yega unda cu e ta awo. Algo sumamente impresionante cu ta demostra su perseverancia pa sigui su meta pa integra na Aruba y duna e miho cuido na nos pashentnan.
Leticia semper ta hiba cune e mision y vision di hospital y constantemente ta busca oportunidad nobo pa desaroya su mes. Un colega creativo, flexibel y ta adapta facilmente na cambio. E ta stima su trabou y ta inspira otro cu su compromiso na duna un miho cuido posibel. Nos tur na HOH ta hopi contento y orguyoso cu Leticia t’ey den team HOH. Masha pabien Leticia!