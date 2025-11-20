 Posted in TURISMO

AHATA: Ocupacion na hotel ta 9% menos cu aña pasa  

15:28  November 20, 2025

ORANJESTAD, Aruba – 20 november 2025:  Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) tur luna ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan. Den e cifranan di october, Presidente y CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta nota cu e patronchi ta continua cu ocupacion abaoden camber pero logrando un RevPAR positivo ainda.

 

Den e ultimo aña, e cantidad di camber a crece mientras cu e cantidad di huesped cu ta scoge pa keda na hotel no a crece. Gerencia di hotel ta sigui priorisa calidad y atrae turista cu ta gasta mas na Aruba, cobrando prijsnan mas halto pa mantene un entrada stabiel.

 

Grado di ocupacion na hotel na october tabata 69% so, cual ta 9% menos cu aña pasa. RevPAR (entrada pa camber disponibel) a crece cu 4% na $241.67.  Door di cobra un prijs mas halto, e hotel ainda por mantene un nivel di entrada cu ta sostene empleo, inversion, gastonan creciente, y entrada pa e inversionista.

E proyeccion actual pa ocupacion averahe di hotel na 2025 ta 77%, cual ta 5% menos cu grado di ocupacion na 2024.

 

 

