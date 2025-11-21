Posted in INCIDENTE [VIDEO] Entrada Judicial madruga tempran na Sabana Libre! Keda pendiente…… 06:12 November 21, 2025 Leave a comment Entrada Judicial madruga tempran na Sabana Liber. Aki un rato tur detayes…..Keda pendiente…… default default default default default default default default default Related Articles Chauffeur no a regula su velocidad no a mantene distancia a bay dal tras di un s.u.v. na Sero Blanco Esakinan lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 31 oktober 2024 Polis a bay na Brusca pa un bringamento entre 2 señora Polis a bay Paradera pa atende problema di bisiña pa un mata cu ta colga den e otro cura