POLIS TA INFORMA: DI 8 MORTO DEN TRAFICO

Diabierna 9:15 mainta Central di polis ta wordo notifica di un accidente riba caminda principal di retonde Pos Chiquito bay abao.

Ta trata di un accidente serio caminda un auto a alcansa un peaton.

Central di Polis a despacha patruya di polis, ambulance, specialista di trafico y Slachtofferhulp na e sitio.

Na yegada di e prome unidad di polis enberdad ta bin topa cu un hende homber riba caminda y no ta reacciona.

Ambulance ta yega na e sitio di e sucedido y ta brinda assistencia medico na e victima pero no por haci nada mas pe.

Pa 10:30 docter forensico Scholten ta constata morto di Raimundo Alfonso Koolman 23-01-1959 Aruba (66 aña)

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.