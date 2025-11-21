𝐂𝐇𝐀𝐑𝐋𝐀 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐑𝐈𝐁𝐀 𝐃𝐈𝐀𝐁𝐄𝐓𝐄𝐒 𝐍𝐀 𝐒𝐓. 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐈𝐂𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐆𝐄 𝐀𝐫𝐮𝐛𝐚 𝐎𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐥𝐮𝐛 & 𝐏𝐎𝐇

Dia Mundial di Diabetese, Aruba One Happy Island Lions Club, den colaboracion cu POH (Praktijkondersteuners Huisartsenzorg) a brinda un charla educativo y interactivo na St. Dominicus College. Un grupo grandi di studiante a participa y a pone bon atencion durante tur e presentacion.
E charla tabata orienta pa:
- Duna conocemento basico riba diabetese
- Splica e diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2
- Enfatiza importancia di come salu, bebe awa y move mas
- Motiva muchanan pa tuma desicion saludabel pa preveni diabetes tipo 2
Un di e parti mas divertido tabata e wega educativo Kahoot, caminda e muchanan a hunga cu entusiasmo riba preguntanan relaciona cu diabetese y estilo di bida saludabel. Nan a mustra gran conocemento y curiosidad riba e tema.
Na final, e alumnonan a ricibi un appel cu e mensahe:
“𝐁𝐨 𝐦𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐮 𝐜𝐮𝐢𝐝𝐚 𝐛𝐨 𝐜𝐮𝐫𝐩𝐚! 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐫𝐮𝐭𝐚, 𝐛𝐞𝐛𝐞 𝐚𝐰𝐚, 𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐛𝐨 𝐜𝐮𝐫𝐩𝐚.”
E muchanan tambe a haya un foyeto cu informacion importante.
Agradecimiento special na:
- POH, pa e explicacion claro, amigabel y adapta na studiante
- St. Dominicus College, pa nan cooperacion
- Hilton Hotel y Riu Hotel, pa nan apoyo
- BID, pa nan contribucion
Aruba One Happy Island Lions Club ta sigui compromete cu educacion y conscientizacion den nos comunidad. Nos ta kere cu invertir den nos hubentud ta forma e base pa un futuro mas saludabel.
Hunto nos ta crea conocemento. Hunto nos ta preveni. Hunto nos ta sirbi.
Bo kier yuda of bira un Lions Friend?
Tuma contacto: 568-0829 of ohilclubaruba@gmail.com