Diferente articulo ta buscando nan doño BIN WAK NA WARDA DI POLIS ORANJESTAD

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta organisando un Bin wak miho conoci como “kijkdag” na
Warda di Polis Oranjestad.
Bo a perde bo articulo den un of otro forma? bo por pasa libremente na e warda menciona pa reconoce bo
articulonan.
Pa abo por prueba cu bo ta doño di e articulo, tin algun rekesito mara na esaki cu bo mester cumpli cu ne.
E siguiente documentonan cu bo mester bin cu ne ta
ID valido,
Un rijbewijs valido,
Paspoort valido y of
Un comprobande of recibo di e articulo cu bo a cumpra of ta doño di dje,
E invitacion ta keda na nos comunidad pa por pasa diasabra 22 november 2025, entre 9’or mainta te cu 2’or di
atardi na Warda di Polis Oranjestad situa na Paardenbaaistraat