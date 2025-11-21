estrechando lasonan fuerte ALTOCOMISARIO DI HULANDA A BISHITA CUERPO POLICIAL ARUBA

Santa Cruz, ARUBA: Recientemente Cuerpo Policial Aruba a ricibi un bishita di trabao di altocomisario di
Nationale Politie Nederland, sra.Janny Knol hunto cu su delegacion.
Altocomisario di Polis di Hulanda Sra.Knol a bishita diferente wardanan di polisnan y como tambe a tene
encuentronan pa asina conoce mas di nos Cuerpo y su departamentonan. A combersa tambe cu personal di Polis
uniforma pa asina sera conoci un poco mas cu nos agentenan policial. A intercambia ideanan como tambe a
mira e operacion diario di Polis di Aruba.
Cuerpo Policial Aruba ta mira bek na combersacionnan inspirativo y cu miras riba colaboracionnan hunto den
futuro.
Nos ta sumamente agradecido pa bishita di sra. Knol y su equipo na Aruba pero tambe cu a bishita nos Cuerpo.
Di e forma aki nos ta estrechando lasonan fuerte den Reino hulandes.