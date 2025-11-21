Aruba Tourism Authority ta fortalece laso cu Canada E segundo mercado mas grandi pa Aruba

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a finalisa recientemente un biahe di trabou cu a inclui encuentro cu socionan clave, como tambe prensa na Toronto, Canada, dirigi pa CEO, Ronella Croes, y Director di Mercado Norte Americano, Sjeidy Feliciano. Obhetivo di e biahe tabata pa fortalece presencia di Aruba na Canada y amplia e relacionnan cu publicacionnan di biahe mas importante.

Canada ta keda un mercado vital pa Aruba. E ta pa varios aña caba e segundo mercado mas importante pa Aruba, despues di Merca. E aña aki Argentina por surpasa esaki, pero asina mes Canada lo keda parti di e top 3. E cantidad di bishitante a mira un crecemento fuerte; te cu october 2025, e cantidad di bishitantenan for di Canada a subi cu 10.2% compara cu e aña anterior, cu mas di 58,800 bishitante y 512,282 anochi di estadia. E datonan tambe ta mustra cu bishitantenan Canades ta keda un promedio di 8.7 anochi, mas halto cu e averahe pa Aruba. WestJet a mira un aumento di 45% den cantidad di bishitante cu a trece pa Aruba te cu oktober 2025. Esaki ta relata tambe na e fusion entre Sunwing y Westjet, unda awor Westjet, cu tin buelo henter aña, ta captura bishitantenan cu lo a bin normalmente cu Sunwing. Te cu october e aña aki, Air Canada a subi cu 3% den cantidad di bishitante cu el a trece.

Na 2024, 43% di esnan cu a bishita di Canada tabata “repeaters”, cual por bisa ta den linea cu mercadonan clave pa Aruba. Canadesnan ta mustra tambe un grado di satisfaccion grandi cu nan experiencia na Aruba. Segun A.T.A. su “Guest Experience Index” cu e ta midi mensualmente, cu un maximo score di 10, Canada ta score 9.7.

E Responsible Tourism Impact Report, basa riba un encuesta cu mas di 7,000 bishitantenan, a mustra cu 96% di e participantenan ta balora turismo responsabel, y cu bou di Canadesnan solamente 16% ta sinti, en general, cu nan sa con nan por contribui na esaki como un bishitante na cualkier destinacion. Pa Aruba y pa A.T.A. esaki ta valida cu mester sigui pone enfasis riba envolve y informa e bishitante di con e por gosa di su vacacion y ta consciente di locual nos ta balora, di kiko ta nos reglanan etc. A pone enfasis riba e iniciativa “The Aruba Promise” y otro programanan ya caba existente, reforsando A.T.A. su compromiso cu un turismo responsabel y accentuando cu e mas o menos 2 miyon di bishitante a base anual tambe ta parti di e esfuerso colectivo di yuda proteha nos isla.

Clave den tur esaki ta cu biahe di Canadesnan pa Merca a bira menos, a base di maneho di Presidente Mericano, cu a impone entre otro tarifanan no faborabel pa e pais. Den un encuesta conduci pa “Longwoods” na october 2025 y conforme analysis di “US Travel Association”, bishitantenan internacional pa Merca lo baha for di 72.4 miyon na 2024 pa 67.9 miyon na 2025 grandemente atribui door di reduccion di biaheronan Canades.