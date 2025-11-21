Control den trafico ta sigui 2 DETENCION Y 77 BOET REPARTI DEN ORANJESTAD

Oranjestad, ARUBA: Diadomingo ultimo Polis di Districto Oranjestad a tene un control di trafico na diferente
puntonan strategico den Oranjestad.
Den total a controla 189 vehiculo di motor y a reparti 77 multa. E multanan tabata entre otro pa rijbewijs,
belasting, keuringskaart, safety belt, seguro y otro infraccionnan.
Durante e control di trafico tabata tin dos detencion.
Cuerpo Policial ta keda recorda pa percura bo tin bo documentonan na ordo. Nos controlnan den trafico ta sigui.
Percura pa abo tin bo amigo responsabel y sigui reglanan dei trafico pa evita un boet indesea.