Despues di un investigacion polis a logra bin encontra cu e auto cu a “hit & run” mas tempran.

02:41  November 22, 2025  Leave a comment

Diasabra madruga despues di e accidente na Bubali polis a sigui investiga y a logra bin topa cu e auto cu a “hit & run” e otro auto mas tempran.

