Reflexión Diasabra 22 November 2025.

Awe ta dia di descanso y nos ta probecha mane nos wowo habri pa gradici nos querido Sen̈or pa e bunita bendiciona dia ki.
Nos tin e previlegio di mas bunita di mira e dia habri y di tin un mundo cu tanto cos bunita pa gosa di nan.
Mirando cuanto pais ta den guera y pobresa.
Cu ta keda destrosa pa calamidad anto nos mester gradici Señor tur dia mes pa loke nos tin.
Si nos biba ta jora tur dia cu placa y cu tur sorto di keho anto nos no tin un bida trankil.
Biba realisa cu loke nos tin y acepta cu esey por duna nos un bon biba.
Biba cu confiansa y realidad.
Evita hende amarga y trata na biba felis.