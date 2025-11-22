Posted in INCIDENTE Check boso cranchi di awa, nos a habri di nos douche y wak kiko a sali!!! 15:37 November 22, 2025 Leave a comment Awa ???????? Related Articles Introduccion di uniform nobo di Cuerpo Policial Aruba Chauffeur basta cansa despues di a traha dobel warda a baha caminda dal riba mata na Paradera Polis a laga tow auto para banda robes riba caminda di E.J. “Watty” Vos blvd. Bisiñanan preocupa a pidi presencia di polis pa hasi un “wellness check” pa cu un persona cu nan tabata tin par di dia sin wak