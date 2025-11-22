 Posted in INCIDENTE

Motor di auto a pega na candela na Venezuelastraat

16:10  November 22, 2025

Diasabra atardi a drenta informe di cu lo tin motor di un auto na candela den Venezuelastraat, mesora a dirigi un unidad di bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin haya un Toyota Yaris cual su motor tabata na candela pero ya nan a logra di paga esaki caba.

