Diasabra atardi a drenta informe di cu lo tin motor di un auto na candela den Venezuelastraat, mesora a dirigi un unidad di bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a bin haya un Toyota Yaris cual su motor tabata na candela pero ya nan a logra di paga esaki caba.
Motor di auto a pega na candela na Venezuelastraat
