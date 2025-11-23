 Posted in INCIDENTE

Chauffeur a dal riba rotonde Palm Beach purba sigui core pero a yega te banda di Aqua Grill

03:23  November 23, 2025  Leave a comment

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente na e rotonde Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur lo a brake pero como caminda ta muha ela slip bay dal riba e rotonde. Asina mes ela purba sigui pero no a yega mucho leu y a bay para te na Aqua Grill. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

