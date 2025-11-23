Reflexión Diadomingo 23 November 2025.

Awe nos ta den dia di reflexión dia di Señor.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa su generosidad cu nos.
Dios ta regala nos cada dia cu tur su cos bunitanan pa nos disfruta.
Nos tin cuminda riba mesa tur dia.
Nos no sa mes di unda e ta sali of jega, pero tin coi come si !!
Por hasi un cura limpi of juda verf kiko sea, pero coi hasi tin tur caminda y hasta tin cierto famia of ama di cas cu no por hanja hende pa e fabornan aki.
Tur fin di aña ta pasa mescos.
Cas, cura mester ta limpi pe fiestanan di fin di aña.
Hasta por juda cualkier grupo musical y ta hanja cachi cachi den saco.
Esaki ta e tradicion di hopi anja caba.
Contratistanan ta paga stampia, of bonus di fin di aña.
Pensionadonan ta hanja un bonus pa juda cas.
Otro tin dertiende maand.
Asina ta tur cas tin poco placa extra pa pasa dushi fin di aña.
Pa un pia di bestia chiki of e kalakuna of ham di Pasco.
Tambe pe suls y ayaca y no lubida coi tira pa core cu fuku na e cambio di aña.
Nos ta bendiciona, nos tin previlegio.
Toch ta keha.
Hopi pais no tin e beneficionan aki cu nos dushi luga tin.