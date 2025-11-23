Cuerpo Policial Ta Informa BOU INVESTIGACION: A HAYA CURPA SIN BIDA DEN UN CAS

Diasabra den oranan di mainta a haya un curpa sin bida na un cas na Solito.
Polis technico, recherche y tambe dokter forensico a presenta na e sitio pa asina haci nan debido investigacion.
Te aworaki e identidad y ni sexo di e persona te ainda no a wordo confirma.
Durante e investigacion diferente articulonan na e cas a wordo confisca.
Mirando cu te ainda e investigacion ta andando no por duna mas informacion.
Cuerpo Policial ta pidi esun cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141 y nos ta garantisa cu bo ta keda ANONIMO.