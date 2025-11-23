Un Toyota Yaris color oro a dal auto di Zayon laga e baby tur spanta y chauffeur a core bay

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente na Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit & run unda un Toyota Yaris di modelo 2008 color di oro a bay dal basta fuerte riba e auto di Zayon kende tabata tin su yiu baby den e auto y a spanta y keda yora pa basta rato y Zayon a pone prioridad pa calma su yiu baby. E chauffeur di e Yaris lo ta un hende cu lo tabata bezig ta dal su yerba y tabata bao influencia di un of otro substancia y a core bay bandonando e sitio. Esun cu por sa ken e individuo aki por ta yama avisa polis di trafico mesora. E Yaris tin un sla dilanti na su bumper.