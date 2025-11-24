Douane suspendi awor deteni despues di e entrada judicial diabierna mainta tempran

Diabierna mainta tempran autoridadnan judicial a tene un entrada na 2 sitio un na un cas y otro na e oficina di un negoshi na Sabana Liber. Ta trata aki di un ambtenaar douanero kende tabata suspendi y diabierna mainta a ser deteni pa autoridad pa irregularidadnan cometi. Ela ser suspendi ora di tur forma a purba usa su funcion pa por laga cierto cosnan pasa pero awor a ser deteni relaciona cu droga mucho informacion nos no por a ricibi.Pero hecho ta cu e ta deteni y tambe a confisca varios cosnan importante pa e caso.