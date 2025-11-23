Posted in OPINION OPINION: Matanan banda di caminda ta forsa peaton expone nan mes na peliger canando banda di caminda 13:25 November 23, 2025 1 Comment Un suplica ta bay na esnan cu tin cu haci banda di caminda limpi pa por fabor haci e aceranan mas accesible pa e peatonnan por cana riba nan y no forsa nan subi caminda pa asina bira un posibel victima di trafico. Related Articles OPINION: E propaganda “SMART” di F.C.C.A. ta hopi “STUPID” difamando un dama di edad y su enfermedad! Fundacion Lotto pa Deporte ta organisa loteria: Minister ta determina maneho di deporte OPINION: Abo ta reconose unda bo por a mira e figuranan aki? Bisa e doño cu su cosnan ta benta banda di caminda na Barcadera! Doctoren en specialisten voor het gerecht
1 thought on “OPINION: Matanan banda di caminda ta forsa peaton expone nan mes na peliger canando banda di caminda”
problema ei tin rond aruba