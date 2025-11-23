 Posted in OPINION

OPINION: Matanan banda di caminda ta forsa peaton expone nan mes na peliger canando banda di caminda

13:25  November 23, 2025  1 Comment

Un suplica ta bay na esnan cu tin cu haci banda di caminda limpi pa por fabor haci e aceranan mas accesible pa e peatonnan por cana riba nan y no forsa nan subi caminda pa asina bira un posibel victima di trafico.

