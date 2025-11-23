Polis a detene chauffeur cu a ocasiona accidente core bay riba rim y causa otro accidente bao influencia

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente banda y sigui core bay riba rim bandona e sitio bayendo pabao riba e Green Corridor y causa otro accidente, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Polis a ricibi informacion di e auto cu a core bay. Na yegada di e patruya na rotonde banda di ex-Drive Inn a topa cu e auto y e chauffeur lomba sunu y den paña interior. Mesora a detene pa a causa accidente bandona e sitio daña caminda coriendo riba rim y bolbe causa otro accidente y tambe pa a stuur bao influencia di un of otro substancia.