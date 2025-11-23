Chauffeur a baha caminda subi bek perde control bay dal den banda di trafico contrario na Pos Abao 3 hende a resulta herida!

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hendenan herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di e Hyundai Accent bayendo zuid un di su tairanan a bcay for di e caminda y a core subi bek perde control bay dal den banda di un suv MG. Debi na e impacto 3 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan mientras a pidi un ambulans mas pero despues a cancela esaki ya cu ta un di e victimanan so a ser hiba cu ambulans debi na dolor na brasa debi na e impacto.