“Eagle One” a bolbe e biaha aki a controla autonan na rotonde Bushiri

18:39  November 23, 2025  Leave a comment

Diadomingo atardi ora cu solo ta bahando polisnan a bay den un team special pa controla autonan e biaha aki tabata na e rotonde Bushiri unda nan a controla tur e autonan cu tabata pasa na e rotonde. Varios auto a ser para y varios boet tambe a cay.

