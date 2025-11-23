Posted in INCIDENTE “Eagle One” a bolbe e biaha aki a controla autonan na rotonde Bushiri 18:39 November 23, 2025 Leave a comment Diadomingo atardi ora cu solo ta bahando polisnan a bay den un team special pa controla autonan e biaha aki tabata na e rotonde Bushiri unda nan a controla tur e autonan cu tabata pasa na e rotonde. Varios auto a ser para y varios boet tambe a cay. Related Articles [VIDEO] Polis a investiga caso misterioso na Santa Cruz Cliente a haya sla inespera ora di a bay buska cuminda for di un cliente agresivo. Paloma venena morto causando holor desagradable den Scopapelstraat [VIDEO] Polisnan a detene sospechoso busca pa Joyriding/ladronicia di auto