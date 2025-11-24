Pa finaliza 2025 na grandi: Garage Centraal Arubalo celebra su “End of Year Car Event”

ORANJESTAD – Garage Centraal ta anuncia e miho oportunidad pa habri aña nobo cu un auto nobo, den forma di e “End of Year Car Event” di Garage Centraal.

Pe e evento aki lo tin tremendo promocion riba autonan selecta, cual lo ser informa via nos social media. Y Garage Centraal ta conta na e momento aki cu un variacion amplio di auto Hyundai, Isuzu, Volkswagen, GAC cu Leapmotor den stock.

Pa e “End of Year Car Event” lo tin asistencia di tur banconan den Garage Centraal su showroom henter siman tambe, como parti di e asina yama “Bank Week”. Lo cuminsa cu Banco di Caribe diamars 25 di november. Ta sigui diaranson 26 cu CMB. Diahuebs 27 lo conta cu RBC Royal Bank, y Aruba Bank lo ta den showroom diabierna 28 di november.

E culminacion di e evenemento den forma di e car show final lo tuma lugar diasabra 29 di november, for di 9:00 am te cu 2:00 pm, unda tur e banconan lo ta presente den Garage Centraal sushowroom.

Ta importante pa menciona cu a caba di haya un cargamento di autonan Hyundai cu GAC, cu locual Garage Centraal tin e confiansa cu lo por satisface e necesidadnan di esnan cu lo haci uso di e End of Year Car Event pa busca nan siguiente auto.

Y hopi importante, tur e autonan tin respaldo solido di piesa y di servicio cu tecnico cualifica, entrena dir di e fabricantenan, y cu e hermentnan oficial di e fabricantenan pa chequeo di e autonan aki. Esaki ta garantisa cu e auto lo por haya e mentencion adecua pa asina keda riba caminda na bo satisfaccion pa mas largo.

Garage Centraal Aruba tin e specialnan, tin e stock, y tin e banconan cla pa yuda bo: Esaki ta boso miho oportunidad pa habri 2026 cu un auto nobo. E invitacion ta pa un y tur bishita Garage Centraal y probecha di e “End of Year Car Show”.