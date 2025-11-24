Fundacion Lanta Papiamento cu charla interesante: Ramon Todd Dandaré ta trata e textonan mas bieu na Papiamento

Diaranson dia 26 di november proximo Fundacion Lanta Papiamento (FLP) ta organisa un anochi di charla presenta pa Señor Ramon Todd Dandaré Mag. Ling.
E charla Den kibra di marduga: Aurora di un lenga Crioyo – Papiamento ta trata e textonan mas bieu na Papiamento cu nos tin te awor y e balor di e textonan aki.
Entre otro Señor Todd Dandaré ta trata texto di aña 1775, 1776, 1783 y 1803. E textonan aki ta duna nos un bon bista di e historia y desaroyo di Papiamento. Alabes e textonan aki ta relata hopi di e tempo y e circunstancianan den cua nan ta skirbi.
Fundacion Lanta Papiamento ta invita tur hende pa presencia e charla aki cu ta tuma luga na Biblioteca Nacional, diaranson dia 26 di november, di 6.30 or pa 9.00 or pm. Sala ta habri for di 6.00 or.
Esnan cu no por ta presente por sigui e charla aki via livestreaming.
E link ta
https://www.youtube.com/live/6gYS3HvqT5Y?si=H2q6BrE0hqEyC5Zg
FLP ta spera di por topa cu un publico grandi riba e anochi interesante aki.